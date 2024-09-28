Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta bugün gözler Menemen Futbol Kulübü – Artı Değer Van Spor FK maçında olacak. Özellikle Artı Değer Van Spor FK taraftarları bu maçın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağını soruyor.

TFF her hafta 2. ve 3. Ligde bazı maçları YouTube kanalından canlı yayınlıyor. TFF bu hafta 2. Lig Kırmızı Grup’ta Motolux 68 Aksarayspor - Nazilli Spor A.Ş. arasında oynanacak maçı canlı yayınlayacak.

Van Spor’un maçları canlı yayınlayan Van TV ise, girişimlerin olumsuz sonuçlandığını ve ev sahibi ekibin maçın canlı yayınlanmasına izin vermediğini duyurdu.

Bu gelişmelerin ardından Menemen Futbol Kulübü ile Artı Değer Van Spor FK’nin bu akşam saat 19.00’da oynayacağı maçın canlı olarak yayınlanmayacağı netleşmiş oldu.