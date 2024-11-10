Kırmızı Grup’ta 11. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla devam edecek.

Siyah Kırmızılı temsilcimiz deplasmanda Diyarbekir Spor A.Ş. karşısında 3 puan arayacak.

Diyarbakır Seyrantepe 2 Nolu Çim Sahada oynanacak maçta takımların sahaya çıkacakları ilk 11'leri belli oldu.

Diyarbekir Spor A.Ş. sahaya; Mehmet Mert Pala, Muhammed Emin Ergin, Batuhan Berkay Fındık, Ümit Bayraktar, Ahmet Mumin Papaker, Kağan Miray Bağış, Emrullah Sayar, Seymen Yağmur, Serhat Tarhan, Ökkeş Karaoğlu ve Talha Erdoğan ile çıkacak.

Artı Değer Van Spor FK'de teknik sorumlu Ümit Bozkurt'un ilk 11 tercihi ise şu şekilde; Kurtuluş Yurt, Medeni Bingöl, Yusuf Abdioğlu, Onur Özcan, Ahmet Eren, Erdem Seçgin, Muhammed Ali Doğan, Eyüp Akcan, Bekir Can Kara, Mert Örnek ve Fuat Bavuk.