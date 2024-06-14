Dün çekilen kuralar sonucu 2024-2025 futbol sezonunda Kırmızı Grup'ta mücadele edeceği belli olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK'de şimdi gözler oluşturulacak yeni yönetime çevrildi.

Yeni yönetimi belirlemek üzere bugün bir otelde olağanüstü genel kurulunun yapacağını duyuran AcnTurk Sigorta Van Spor FK'de, üye sayısında çoğunluk sağlanamadığı için yeni yönetim belirlenemedi ve kongre ertelendi.

Kongreye mevcut Başkan Ferhat Kıyak katılmazken, yeni kongre ise 21 Haziran Cuma günü aynı yerde ve aynı saatte gerçekleştirilecek.

Kongrede konuşan Van Spor FK Basın Sözcüsü Fikret Beler: “Kongremizde salt çoğunluk sağlanmadığı için kongremizi ertelemek zorunda kaldık. Kongremizi 21 Haziran Cuma günü aynı yerde ve aynı saatte gerçekleşrireceğiz. Katılım sağlayanlara teşekkür ederiz" dedi.