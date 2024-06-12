2023 – 2024 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Van Spor FK’nin, yeni sezonda hangi grupta mücadele edeceği yarın netliğe kavuşacak.

Başarılı bir sezon geçiren ve ligi 2. sırada tamamlayarak katıldığı play-off’larda rakibi 1461 Trabzon FK’ye elenen Van Spor FK, yeni sezon öncesi ilk olarak yeni yönetimini belirleyecek.

Oluşacak olan yeni yönetimin ardından yeni sezon hedefleri doğrultusunda yapılanmaya gidecek olan Van Spor FK’nin hangi grupta mücadele edeceği ve rakiplerinin kim olacağı merak konusu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Grup Kuralarının 13 Haziran'da çekileceğini duyurdu.

2024-2025 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Grupları Kura Çekimi, 13 Haziran Perşembe günü yapılacak. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.

Kura çekiminin ardından Van Spor FK’nin hangi grupta mücadele edeceği ve rakipleri belli olacak.

Van Spor FK taraftarları, merakla yarın ki kura çekiminin yapılmasını bekliyor.