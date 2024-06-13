Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 Sezonu TFF 2. Lig Grup Kuraları çekildi.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can’ın açılış konuşmasını yapmasının ardından kura çekimine geçildi. Can, yaptığı konuşmada; “2024 – 2025 sezonu kura çekimine hepiniz hoş geldiniz. Yorucu bir sezonu geride bıraktık, umarım güzel yeni bir sezon geçiririz. Başkanımız yurt dışına çıktılar, hepinize selamları vardı. İnşallah önümüzdeki sezon hakem hatası olmayan güzel bir lig diliyorum” dedi.

2024-2025 Sezonu TFF 2. Lig Grupları Kura Çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kura çekimine Van Spor FK Yönetim Kurulu Başkanı Feyat Kıyak da katıldı. Kıyak’ın çektiği kura sonrası Van Spor FK, Kırmızı Grup’ta yer aldı.

İŞTE KIRMIZI GRUP’TA YER ALAN RAKİPLER

Van Spor FK’nin yeni sezonda mücadele edeceği Kırmızı Grup’ta yer alacak rakipler şu şekilde;

68 Aksaray Belediye Spor

AcnTurk Sigorta Van Spor FK

Ankara Demirspor

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor

Belediye Derince Spor

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

Bucaspor 1928

Çimentaş Elazığspor

Diyarbekir Spor A.Ş.

Erbaaspor

Giresunspor

Karacabey Belediye Spor A.Ş.

Karaman Futbol Kulübü

Menemen Futbol Kulübü

Nazilli Belediyespor

Serik Belediyespor

Somaspor

Turkish Oil Y.Mersin İdman Yurdu A.Ş.

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı olmak üzere 2 grupta 18’er takımla oynanacak.