Van Spor FK, yeni sezon öncesi genel kurula gitti. Yeni yönetimini belirleyen Van Spor FK’nin borç miktarı da açıklandı.

Kongrede gelir ve gider kalemleri açıklanırken, kulübün borç miktarı da belli oldu.

YENİ BORÇ NE KADAR?

Düzenlenen olağanüstü kongrede Van Spor’un önceki dönem ve 2023-2024 yılı borcu da açıklandı.

Önceki dönem kalan borç miktarı 11 milyon 636 bin 114 TL olarak açıklanırken, 2023-2024 yılında ise 30 milyon 258 bin 887 TL’lik bir borç olduğu açıklandı. Kulübün toplam borcunun ise 41 milyon 895 bin TL olduğu belirtildi.

Ayrıntılı tabloda Van Spor’un borç kalemleri şu şekilde açıklandı;

Geçmiş ve cari dönem futbolcu alacakları: 3.062.091,49 TL (önceki dönem kalan), 17.331.188,97 TL (2023-2024 dönem borcu)

Piyasa borçları: 2.585.970,43 TL (önceki dönem kalan), 2.470.011,12 TL (2023-2024 dönem borcu)

Personel alacakları: 1.512.051,00 TL (2023-2024 dönem borcu)

SGK Cari Dönem Borcu: 2.707.424,00 TL (önceki dönem kalan), 3.291.725,00 TL (2023-2024 dönem borcu)

SGK İdari Para Cezaları Mahkemesi Devam Eden: 2.208.105,69 TL (önceki dönem kalan), 5.140.290,00 TL (2023-2024 dönem borcu)

Vergi ve Yapılandırma: 1.072.522,92 TL (önceki dönem kalan), 513.621,32 TL (2023-2024 dönem borcu)