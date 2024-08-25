Van Spor Futbol Kulübü, alt yapısında yetişen ve performansıyla göz dolduran 17 yaşındaki Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Önceki gün Şahabettin Özarslaner Spor Tesislerinde Van Spor FK ile Ağrı 1970 Spor arasında oynanan hazırlık maçının ikinci devresinde oyuna giren Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım, performansıyla taraftarları kendine hayran bıraktı. Van Spor FK'nin alt yapısında yetişen ve kendini geliştiren 17 yaşındaki Yıldırım, taraftarlardan tam not aldı. Oyun hakimiyeti, ara pasları ve ikili mücadelesi ile ön plana çıkan Yıldırım, Van Spor FK ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Konuyla ilgili transfer haberini duyuran Van Spor FK, sosyal medya hesaplarında, "Altyapımızdan yetişen Anıl YILDIRIM ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. İmza törenine sportif direktörümüz Ahmet Bilici’nin de katıldığı bu anlaşmanın, Anıl için başarılarla dolu bir kariyerin başlangıcı olmasını diliyoruz." paylaşımında bulundu.