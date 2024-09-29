Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta haftanın en kritik maçlarından birinde Menemen Futbol Kulübü ile Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Van Spor FK, 1-0 önde olduğu maçta skor üstünlüğünü koruyamadı ve maç 1-1 berabere tamamlandı.

TARAFTARLAR İZMİR'E AKIN ETTİ

Artı Değer Van Spor FK taraftarları 1780 kilometre uzaklıktaki İzmir deplasmanına akın etti. Van, İstanbul ve Ankara'dan bir çok taraftar, Menemen deplasmanında takımını yalnız bırakmadı. 90 Dakika boyunca takımlarına destek veren kırmızı siyahlı taraftarlar, şampiyonluk yolunda Van Spor FK'yi bir an olsun yalnız bırakmadı.

İSTANBUL'DAN ARAÇ KALKTI

Artı Değer Van Spor FK'nin İzmir'de oynadığı maç için İstanbul'dan otobüsler kalktı. Gölkentliler ve Karakobralar taraftar grupları İstanbul'daki temsilciliklerinden otobüs kaldırdı. Onlarca taraftarın besteler eşliğinde geldiği maç 1-1 berabere tamamlandı.

Maç sonrası statta bulunan taraftarlar Teknik Direktör Tahsin Tam'ı istifaya davet etti.