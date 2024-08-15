Önceki gün Adana 01 Futbol Kulübü ile hazırlık maçına çıkan Van Spor Futbol Kulübü’nde Yusuf Abdioğlu, yüzüne aldığı darbe sonrası sakatlık yaşadı.

Futbolcunun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yapan Van Spor FK, “Adana 01 FK ile oynadığımız hazırlık maçının 4. dakikasında futbolcumuz Yusuf Abdioğlu yüzüne aldığı darbe sonrası sakatlık yaşamıştır. Yapılan tetkikler neticesinde futbolcumuza burun kırığı teşhisi konmuştur. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Temsilcimiz Van Spor FK, Kayseri’deki kamp çalışmalarında 3 hazırlık maçına çıktı. Kırmızı siyahlı ekip ilk hazırlık maçında Osmaniyespor’u 3-0 mağlup etti. 2. Hazırlık maçında Süper Lig temsilcisi Kayserispor’a 3-1 mağlup olan Van Spor FK, son hazırlık maçında ise Adana 01 FK ile 2-2 berabere kaldı.

Kamp çalışmalarını tamamlayan ve 19 Ağustos’ta Van’da toplanacak olan Van Spor FK, 1 Eylül Pazar günü ilk maçına çıkacak.

Van Spor FK, ligin ilk maçında evinde Derince Belediyespor’u ağırlayacak.