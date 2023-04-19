TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, Cumartesi günü sahasında karşılaştığı Kocaelispor ile 0-0 berabere kalarak, son üç haftada 6 puan kaybederek, şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı.

Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu belirlenen onbirde, Vanspor'da bu hafta Kocaelispor karşısında üstün bir performans ortaya koyan Furkan Saki de yer aldı. Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu ile belirlenen onbirde, Vanspor'dan Furkan Saki, Fethiyespor'dan Murat Yılmaz, Selim Kayacı, Uşakspor'dan Efecan Barlık, Sarıyer'den Berkay Görmez, İskenderunspor'dan Artun Akçakın, İsmail Güven, Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nden Hakan Erçelik, Burak Yaşar, Etimesgut Belediyespor'dan Talha Özler ve Kocaelispor'dan Alihan Kubalas haftanın en iyi onbiri arasında yer aldı.

Van Bölge Gazetesi