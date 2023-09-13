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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Van Spor FK, 3. hafta maçında Serik Belediyespor'la karşılaştı.

Antalya'da oynanan karşılaşma Van Spor'un 2-0 üstünlüğü ile devam ederken, 73. dakikada oyuna giren Alpay Koçaklı, 90. dakikada sakatlanarak yerini Ahmet Eren'e bırakmıştı.

Sezon başında Van Spor'un, Şanlıurfaspor'dan kadrosuna kattığı 24 yaşındaki genç oyuncu sakatlığı sebebi ile dün İstanbul Reyap Hastanesi’nde ameliyat oldu.

Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Feyat Kıyak ve beraberindekiler hastaneye giderek oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Van Spor FK cephesinde yapılan açıklamada; "Serik Belediyespor ile oynadığımız mücadelede sakatlanan oyuncumuz Alpay Koçaklı, bugün İstanbul Reyap Hastanesi’nde ameliyat olmuştur. Camiamız adına oyuncumuza geçmiş olsun diyor, kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" denildi.

24 yaşındaki oyuncunun sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı ise henüz netlik kazanmadı.