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Uşak merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde Burak Alsay (28) kontrolündeki motosiklet, sokaktan kavşağa çıkış yapan A.I. (54) yönetimindeki kamyonetin kasasına çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve motosikletteki İlyas Çakın (27) yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdiler

Kazada ağır yaralanan Alsay, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; Çakın ise kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Burak Alsay ve İlyas Çakın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü A.I. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA