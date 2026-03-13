Alınan bilgiye göre kaza, Yüksekova-Esendere kara yolunun Konuklu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İran uyruklu Hasan Rahmani yönetimindeki tır, kar yağışı ve yoldaki gizli buzlanmanın etkisiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Rahmani, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, Esendere Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma ve aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

İranlının yardımına koşan Bahattin Altınoluk, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolun kayganlaştığını belirterek, "Araç yoldan çıkarak devrildi. Sürücü yaralı, ailesi de burada. Vatandaşlar ve belediye olarak kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.