Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mersin'de bazı kamu kurum ve kuruluşlarının usulsüz olduğu değerlendirilen ihalelerine yönelik soruşturma yürütüldü.

Soruşturma çerçevesinde Mersin merkezli Antalya, Eskişehir, Elazığ, Adana, Van,Hakkari'de 'İhaleye Fesat Karıştırma, Resmi Belgede Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma" şuçlarından operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında farklı kamu kurumlarında görev yapan 20 kamu görevlisinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında incelemelerin devam ettiği bildirildi.