TFF 2. Lig Play-Off 1. Tur ilk maçında deplasmanda 1461 Trabzon FK ile karşılaşan AcnTurk Sigorta FK’de ilk 11’de sahaya çıkan ve maçın 18. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Erdem Seçgin, ameliyat edildi.

Syndezmos yaralanması belirlenen Seçgin’in başarılı bir ameliyat geçirdiği kaydedildi.

Konu ile ilgili AcnTurk Sigorta Van Spor FK’den yapılan açıklamada; “Futbolcumuz Erdem Seçgin, play-off 3. Turunda karşılaştığımız 1461 Trabzon FK maçında bileğine aldığı darbe sonucu sakatlık yaşamıştır. Kulübümüz tarafından tetkikleri yapılan futbolcumuzun syndezmos yaralanması belirlenmiş ve başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Erdem Seçgin’e camiamız adına geçmiş olsun diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz” denildi.

TFF sitesinde yer alan bilgiye göre Erdem Seçgin’in 30.06.2024 tarihine kadar Van Spor FK ile sözleşmesi bulunuyor.