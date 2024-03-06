Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan maçta ev sahibi ekip sahaya; Mehmet Cinpir, Gökhan Kurumuş, Savaş Polat, Hasan Hüseyin Acar, Serhat Enes Çalışan, Bünyamin Yürür, Seymen Yağmur, Yasin Dülger (Dk. 76 Berkay Ceylan), Burak Asan (Dk. 69 Seçkin Batuhan Fırıncı), Koray Yağcı (Dk. 69 Cem Çelik)ve Arda Okan Kurtulan ile çıkarken AcnTurk Sigorta Van Spor FK ise sahaya; Nurullah Aslan, Ahmet Eren, Furkan Sakı, Burak Kavlak, Metincan Cici (Dk. 75 Ahmet Ülük), Hasan Bilal (Dk. 75 Erdem Seçgin), Emre Oymak (Dk. 57 Muhammed Ali Doğan), Medeni Bingöl (Dk. 57 Işık Kaan Arslan), Muhammed Gönülaçar, Harun Kavaklıdere ve Sinan Kurumuş (Dk. 80 Bahattin Berke Demircan) ile çıktı.

Maçın ilk golü 19. dakikada ev sahibi ekipten geldi. Gelişen Diyarbekir Spor A.Ş. atağında ceza sahası içinde topla buluşan Arda Okan Kurtulan sol ayakla güzel bir plase yaparak topu ağlara taktı ve takımı 1 – 0 öne geçiren isim oldu.

Bu golden sonra AcnTurk Sigorta Van Spor FK beraberlik için yüklendi. Karşılıklı ataklarla devam eden maçın 29. dakikasında AcnTurk Sigorta Van Spor FK atağında ceza sahası dışında topu önünde bulan Emre Oymak mükemmel bir vuruş yaparak fileleri sarstı ve skora eşitliği getiren isim oldu.

Beraberlik gölünün ardından da AcnTurk Sigorta Van Spor FK atakları devam etti. Bu kez dakikalar 33’ü gösterdiğinde sağ kanattan gelişen AcnTurk Sigorta Van Spor FK atağında ceza sahası dışında topu önüne alan, ardından düzelterek kaleyi yoklayan Hasan Bilal çok güzel bir gole imza attı ve takımını 2 – 1 öne geçirdi.

Diyarbekirspor maçın 39. dakikasında beraberlik golüne çok yaklaştı ancak kaleci Nurullah gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk devresi AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin 2 – 1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci devresine ev sahibi ekip daha baskılı başladı. Ancak ilerleyen dakikalarda AcnTurk Sigorta Van Spor FK oyunda dengeyi kurdu.

Diyarbekirspor A.Ş.’nin gol için yüklendiği dakikalarda temsilcimiz kontra ataklarla 3. golü aradı.

86. dakikada Nurullah’ın uzun topuyla hızlı çıkan AcnTurk Sigorta Van Spor FK de, ceza sahası içine hareketlenen Ahmet Ülük, önünde bulduğu topa düzgün bir vuruş yaparak maçın skorunu tayin eden isim oldu: 1 – 3.

Zor deplasmandan 3 puanı 3 golle alan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, zirve yarışında Esenler Erokspor’u takip etmeyi sürdürdü.