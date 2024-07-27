TFF 2. Lig’de şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Van Spor FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hem iç hem dış transferde anlaştığı isimleri tek tek açıklayan Van Spor FK, taraftarların beklentilerini karşılayacak bir kadro ile sezona başlamak istiyor.

Bu doğrultuda yeni yönetimle birlikte hem iç hem dış transferde birçok futbolcuya imza attıran Van Spor FK, transfer sürecine ilişkin de taraftarları bilgilendirdi.

Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada, transfer komitesinde yer alan isimlerin titiz çalışması ile transferlerin gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada ;”Transfer Komitemiz İçinde bulunduğumuz transfer süreci; Genel Sekreterimiz Gökhan Hanoğlu başkanlığında; Teknik Direktörümüz Tahsin Tam, Sportif Direktörümüz Ahmet Bilici, Futbol Şube Sorumlumuz Mehmet Emin Dilekli tarafından titizlikle yürütülmektedir” denildi.