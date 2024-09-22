Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta bugün Artı Değer Van Spor FK, sahasında Çimentaş Elazığspor'u ağırlayacak. Bu maç öncesi taraftarlara çağrı geldi.

Uzun bir aradan sonra Artı Değer Van Spor FK, bugün sahasında oynayacağı maçta taraftarıyla buluşacak.

Sahasında zorlu bir maça çıkacak olan Artı Değer Van Spor FK, taraftarlarına seslenecek, maça davet etti.

Kadın ve 12 yaş altı taraftarlara ücretsiz olacak maç için çağrıda bulunan Artı Değer Van Spor FK, şu paylaşımı yaptı;

"Sahne bizim kenetlen büyük Vanspor taraftarı. Eimizde oynayacağımız Elazığspor mücadelesinde; sesimizi Erek Dağı’nın zirvesinden Akdamar’a, Hüsrevpaşa’dan Hoşap Kalesi’ne kadar duyurmaya hazır mısınız!! Kadın ve 12 yaş altı taraftarlarımıza bu maç ücretsiz! Van’ın kalbi Vanspor’la birlikte atacak, zafer için hep birlikte kenetleneceğiz. Saat 15:30’da Atatürk Şehir Stadyumu’nda yerinizi almayın unutmayın."