AcnTurk Sigorta Van Spor FK yönetimi, 27 Mayıs Pazartesi günü Van’da oynanacak olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK – 1461 Trabzon FK maçı için Maraton Tribünü bilet fiyatını 200 TL, Kale Arkası Tribünü bilet fiyatını ise 100 TL olarak belirlemişti. Ancak taraftarlardan gelen talepler sonrası Van Spor FK yönetimi bilet fiyatlarında güncellemeye gitti.

Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada; “Kulübümüz taraftarından gelen talep doğrultusunda 1461 Trabzon FK ile oynayacağımız maçın biletlerinde güncellenmeye gidilmiştir” denildi.

Alınan yeni karar sonrası maraton tribünü bilet fiyatı 50 TL, Kale Arkası Tribünü bilet fiyatını ise 25 TL olarak açıklandı.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK – 1461 Trabzon FK maçı 27 Mayıs Pazartesi günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve mücadele saat 15.30’da başlayacak.