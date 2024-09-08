Artı Değer Van Spor FK, Nazilli Spor A.Ş.' yi mağlup ederek ligde 2'de 2 yaptı.

Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Artı Değer Van Spor FK, ilk golü 39. dakikada Fuat Bavuk ile buldu.

Maçın ilk yarısı Van Spor'un 1 - 0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Artı Değer Van Spor FK, maçın 2. devresinde de üstün olan taraftı.

Dakikalar 65'i gösterdiğinde Fuat Bavuk kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.

Ataklarını sürdüren Artı Değer Van Spor FK, uzatma dakikalarında bu kez Devrim Taşkaya ile golü bularak deplasmanda skoru 3-0'a taşıdı.

Müsabaka Artı Değer Van Spor FK'nin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı ve Van Spor FK puanını 6'ya yükselterek 2. haftada yoluna kayıpsız devam etti.