AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin başarılı oyuncusu Emre Oymak, Diyarbekir Spor maçında güzel bir oyun ortaya koymuş ve mükemmel bir gole de imza atmıştı. Başarılı oyuncu daha sonra sakatlanarak oyundan çıkarılmıştı.

Futbolcunun sağlık durumuna ilişkin olarak AcnTurk Sigorta Van Spor FK’den açıklama geldi.

Açıklamada, Emre Oymak’ın operasyon geçirmesi kararı alındığına vurgu yapıldı. Açıklamada; “Profesyonel futbolcumuz Emre Oymak, Diyarbekirspor ile oynadığımız maçta girdiği ikili mücadele sonucunda sakatlık yaşamıştır. Futbolcumuzun MR sonuçları neticesinde 4 farklı spor hekimi ile istişare edilmiştir.

Yapılan kapsamlı tetkik ve muayeneler neticesinde; sağ diz ön çapraz bağının tamamına yakınında yırtık tespit edilmiş olup, futbolcumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Geçirdiği sakatlıktan ötürü oyuncumuz Emre Oymak'a camiamız adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz” denildi.