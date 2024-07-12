Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Van Spor FK, iç ve dış transferde iki futbolcu ile anlaşma sağladı.

İç transferde daha önce Hasan Bilal, Ahmet Eren ve Harun Kavaklıdere ile anlaşma sağlayan Van Spor FK, son olarak Kerem Çağatay’la da anlaşma sağlandığını duyurdu.

Van Spor FK’den yapılan açıklamada; “Kaptanla Yola Devam! Kulübümüz 2024-2025 sezonu planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon takımımızın formasını giyen başarılı futbolcu Kerem Çağatay ile yeniden anlaşma sağlamıştır. Yeni sezonda futbolcumuz Kerem Çağatay’a başarılar diler, camiamız için hayırlı olmasını dileriz” denildi.

SERGEN YATAĞAN VAN SPOR’DA

Van Spor FK dış transferde de yeni bir ismi renklerine bağladı. Van Spor FK, son olarak Kırşehirspor forması giyen Sergen Yatağan transferini duyurdu.

Van Spor FK transferi; “Hoşgeldin Sergen Yatağan. Kulübümüz geçtiğimiz sezon Kırşehirspor’da forma giyen, başarılı orta saha oyuncusu Sergen Yatağan ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz” ifadeleriyle duyurdu.