2024 – 2025 futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek Van Spor FK’de yeni başkan ve yönetim belirlendi.
İŞTE YENİ YÖNETİMDE YER ALAN İSİMLER;
YÖNETİM KURULU ASİL
Başkan: Erol Temel
1- Abdulbaki Aslan
2- Abdurrahim Seven
3- Alkan Ayhan
4- Cezir Çiftçi
5- Ercan Yıldız
6- Fehim Güney
7- Fikret Beler
8- Gökhan Bayramoğlu
9- Gökhan Hanoğlu
10- Halil Pektaş
11- Harun Adıyaman
12- Hatice Şule Gökırmak
13- Hilmi Yayan
14- Kenan Yıldız
15- Mehmet Emin Dilekli
16- Murat Antika
17- Musa Esin
18- Nazım Akyüz
19- Nesim Ertopçu
20- Nevzat Makar
21- Oktay Aksoy
22- Orhan Ayyıldız
23- Orhan Tolga
24- Saim Adıyaman
25- Selim Yıldız
26- Şafi Bilici
27- Turgut Fırat
28- Veysi Gençer
YÖNETİM KURULU YEDEK:
1- Eşref Ünal
2- Metin Sarıgün
3- Ersin Temel
4- Vedat Dursun
5- Vahap Önder
6- İlhan Kuşan
7- İbrahim Erdinç
8- Sedat Hanoğlu
9- Suat Özdağ
10- Murat Tuncay
11- Fuat Güven
12- Murat Durmaz
13- Mehmet Salih Türkmen
14- Reşat Yıldırım
15- İbrahim Enterili
16- Ulaş Sofracı
17- Fatih Hanoğlu
18- Vedat Temel
19- Uğurcan Duran
20- Ramazan Kayatürk
21- Vahap Kaçmaz
22- Kenan Salhan
23- Cemal Temel
24- Sezai Maral
25- Hüseyin Baykara
26- Erdal Ülker
27- Burak Kaya
28- Ümit Teymur
DENETİM KURULU ASİL
1- Av. Mazlum Kuşman
2- Av. Yaşar Beygo
3- Ömer Faruk Hanoğlu
DENETİM KURULU YEDEK
1- Sadık Haşimoğlu
2- Memmet Ünal
3- Dilaver Adlim
DİSİPLİN KURULU ASİL
1- İkram Kali
2- Emrah Dağ
3- Metin Tunçdemir
DİSİPLİN KURULU YEDEK
1- Yaşar Aktaş
2- Abdulkerim Hallaç
3- Abdullah Aydeniz