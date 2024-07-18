2024 – 2025 futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek Van Spor FK’de yeni başkan ve yönetim belirlendi.

İŞTE YENİ YÖNETİMDE YER ALAN İSİMLER;

YÖNETİM KURULU ASİL

Başkan: Erol Temel

1- Abdulbaki Aslan

2- Abdurrahim Seven

3- Alkan Ayhan

4- Cezir Çiftçi

5- Ercan Yıldız

6- Fehim Güney

7- Fikret Beler

8- Gökhan Bayramoğlu

9- Gökhan Hanoğlu

10- Halil Pektaş

11- Harun Adıyaman

12- Hatice Şule Gökırmak

13- Hilmi Yayan

14- Kenan Yıldız

15- Mehmet Emin Dilekli

16- Murat Antika

17- Musa Esin

18- Nazım Akyüz

19- Nesim Ertopçu

20- Nevzat Makar

21- Oktay Aksoy

22- Orhan Ayyıldız

23- Orhan Tolga

24- Saim Adıyaman

25- Selim Yıldız

26- Şafi Bilici

27- Turgut Fırat

28- Veysi Gençer

YÖNETİM KURULU YEDEK:

1- Eşref Ünal

2- Metin Sarıgün

3- Ersin Temel

4- Vedat Dursun

5- Vahap Önder

6- İlhan Kuşan

7- İbrahim Erdinç

8- Sedat Hanoğlu

9- Suat Özdağ

10- Murat Tuncay

11- Fuat Güven

12- Murat Durmaz

13- Mehmet Salih Türkmen

14- Reşat Yıldırım

15- İbrahim Enterili

16- Ulaş Sofracı

17- Fatih Hanoğlu

18- Vedat Temel

19- Uğurcan Duran

20- Ramazan Kayatürk

21- Vahap Kaçmaz

22- Kenan Salhan

23- Cemal Temel

24- Sezai Maral

25- Hüseyin Baykara

26- Erdal Ülker

27- Burak Kaya

28- Ümit Teymur

DENETİM KURULU ASİL

1- Av. Mazlum Kuşman

2- Av. Yaşar Beygo

3- Ömer Faruk Hanoğlu

DENETİM KURULU YEDEK

1- Sadık Haşimoğlu

2- Memmet Ünal

3- Dilaver Adlim

DİSİPLİN KURULU ASİL

1- İkram Kali

2- Emrah Dağ

3- Metin Tunçdemir

DİSİPLİN KURULU YEDEK

1- Yaşar Aktaş

2- Abdulkerim Hallaç

3- Abdullah Aydeniz

Kaynak: Wanhaber: Mecnun ÇALİ