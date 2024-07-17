Van Spor FK, Haziran ayında kongreye gitmiş ve mevcut Başkanı Ferhat Kıyak ile yola devam kararı almıştı. Ancak sonradan yaşanan gelişmeler ve yapılan görüşmeler sonrası yönetimde bir kez daha değişim kararı alınmıştı. Alınan kararın ardından Van Spor FK, yarın olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirerek yeni yönetimini belirleyecek.

Mevcut Başkan Feyat Kıyak’ın yeniden aday olmayacağı olağanüstü kongrede daha önce Van Spor FK As Başkanlığı yapmış Erol Temel’in başkanlığa seçilmesi bekleniyor. Temel’in, son kongrede üye listesi kabul edilmeyen Gökhan Hanoğlu'nun da aralarında bulunduğu yeni bir liste hazırladığı biliniyor.

Van Spor FK’den yapılan paylaşımda kongre, 18 Temmuz Perşembe günü saat 18.00’de Elite Word Otel’de gerçekleştirilecek. Tek adayın olması beklenen olağanüstü kongrede tüzük değişikliğine de gidilecek.

YOL HARİTASI PAYLAŞILACAK

Yarın yapılacak olan olağanüstü kongrenin ardından Van Spor FK’nin yeni yönetimi 1 gün sonra basın mensupları ile bir araya gelecek ve takımın yol haritasına ilişkin bilgilendirmede bulunacak.

Yeni sezon değerlendirmesi, transfer çalışmaları hakkında basını bilgilendirecek olan yönetimin, hedeflerden de söz edeceği öğrenildi.