Önümüzdeki günlerde olağanüstü genel kurul toplantısını gerçekleştirecek olan Van Spor’da yeni bir gelişme yapandı. Kulübün menajeri ve sportif direktörü Osman Yıldırgan, yayımladığı bir mesajla, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yıldırgan, “Değerli Van Spor taraftarları” diyerek başladığı mesajında; “Birlikte güldüğümüz, ağladığımız, yorulduğumuz, sıkıldığımız, yer yer umutlandığımız iki sezonun sonuna geldik. Geçtiğimiz bu iki sezonluk süreçte kulübün içinde bulunduğu tüm maddi imkansızlıklara rağmen her iki sezonda da şampiyonluk yarışında olan bir takım kurduk, biri yarı final olmak üzere iki kez playoff finali oynama başarısı gösterdik” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Mesajında futbolculara, yöneticilere ve taraftarlara teşekkür eden Yıldırgan; “Bu nedenle öncelikle geçtiğimiz iki yıllık süreçte kulüpte görev alan ve bu kulübün hak ettiği yerlere gelmesi için gece gündüz çalışan tüm futbolcu kardeşlerime, değerli hocalarıma, kulüp emekçilerine, yöneticilerimize ve başkanımız Feyat Kıyak’a, son olarak değerli taraftarlarımıza, Gölkentliler ve Karakobralar taraftar gruplarımıza her şey için teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“BÜYÜKLERİMİZİN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN İSTİFA EDİYORUM”

Yeni göreve geleceklerin önünü açmak için kendi isteği ile istifa ettiğini belirten Yıldırgan; “Van Spor’da iki sezondur yürütmekte olduğum kulüp menajerliği ve sportif direktörlük görevimden, yeni göreve gelecek büyüklerimizin önünü açmak ve kulübün daha iyi yerlere gelmesi adına kendi isteğim doğrultusunda görevimden ayrılıyorum. Van Spor’da futbolcu olarak yaşadığım şampiyonlukları yönetici olarak yaşamak isterdim. Umarım ki o sevinci bu sene taraftar olarak yaşayacağım. Hayalleri olan kaybetmez. Yaşa Van Spor” diye kaydetti.