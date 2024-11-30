Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta ligin ilk devresinin sonuna yaklaşılıyor. İlk devrenin bitimine 4 maç kalırken, Artı Değer Van Spor FK, olabilecek en iyi sıralamada devre arasına girmek istiyor.

Maç hazırlıklarını tamamlayan siyah – kırmızılı temsilcimiz bugün kendi sahasında, grubun güçlü ekiplerinden Karacabey Belediye Spor A.Ş.’yi ağırlayacak.

Bu maçı kazanarak iç sahadaki şansızlığını kırmak ve üst sıralara tırmanmak isteyen Artı Değer Van Spor FK’de tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor.

TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ

Artı Değer Van Spor FK, bugün ki maç öncesi ligin ilk 13 haftalık periyodunda 6 maç kazanırken, 3 maçta berabere kaldı. Siyah – kırmızılı ekip, 4 maçtan ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda 20 gol kaydeden Artı Değer Van Spor FK, kalesinde ise 15 gole engel olamadı. Temsilcimiz, 21 puanla grubunda 8. sırada yer alıyor.

Konuk ekip ise çıktığı 13 maçtan 7’sini kazanırken, 2’sinde berabere kaldı ve 4 maçta da rakiplerine kaybetti. 22 gol kaydeden Karacabey Belediye Spor, kalesinde de 17 gol gördü. 23 puana sahip misafir takım, 7. sırada bulunuyor.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Artı Değer Van Spor FK – Karacabey Belediye Spor A.Ş. maçı bugün (30 Kasım Cumartesi) Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak. Müsabakanın başlama saati ise 14.00. Gruptaki diğer maçlar da yine bugün oynanacak ve tüm maçlar saat 14.00’te başlayacak.