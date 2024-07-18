2024 – 2025 futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek Van Spor FK, bugün yeni yönetimini belirleyerek transferler için kolları sıvayacak.

Yapılacak olan olağanüstü kongrede başkanlığa Erol Temel’in seçilmesi beklenirken, yeni yönetimde de farklı isimler yer alacak.

Tek liste ile gidilmesi beklenen olağanüstü kongrenin ardından oluşacak yeni yönetim yarın da basın mensupları ile bir araya gelerek hedeflerini, sezon beklentilerini ve transfer çalışmalarını anlatacak.

Bugün saat 18.00’de yapılacak olan kongrenin ardından yeni yönetim belli olacak. Van Spor taraftarları da heyecanla yeni yönetimi bekliyor.