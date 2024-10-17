Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Artı Değer Van Spor FK, Sportif Direktörlük için daha önce Kocaelispor, Adana Demirspor ve Ankaragücü ile çalışmış olan Bayram Oral ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak son haftalarda istediği sonuçları alamayan Artı Değer Van Spor FK, yeni bir hamlede bulundu.

Artı Değer Van Spor FK'den yapılan açıklamada; "Kulübümüz sportif direktörlük görevini yürütmek üzere Bayram Oral ile anlaşmaya varmıştır. Takımımıza ve kendisine hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.