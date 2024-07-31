2024 – 2025 futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Van Spor FK, 1. kamp dönemini noktaladı. Dün kendi tesislerinde gerçekleştirdiği son idmanla 1. etap çalışmalarını tamamlayan Van Spor FK, 2. dönem kamp çalışmalarına başlayacak.

KAMP YERİ DEĞİŞTİ

2. dönem kamp çalışmalarını Bolu’da gerçekleştirmesi beklenen Van Spor FK’de yeni bir karar alındı. Daha önce kamp yerini Bolu olarak açıklayan yönetim, 2. Dönem kamp çalışmalarının Kayseri’de yapılmasını kararlaştırdı.

Van Spor FK’den yapılan açıklamada; “Takımımız, bugün gerçekleştirdiği antrenmanın ardından Van kampını tamamladı. 2. Etap kamp çalışmalarımız, 2 Ağustos’ta Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde devam edecek” denildi.