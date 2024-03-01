Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan AcnTurk Sigorta Van Spor FK’ye ağır fatura çıktı. Geçtiğimiz hafta oynanan Esenler Erokspor maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle AcnTurk Sigorta Van Spor FK’ye para cezası veren PFDK, Kulüp Başkanı Feyat Kıyak’a da uzun süreli hak mahrumiyeti ve beraberinde para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun aldığı kararda şöyle denildi;

“ * AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin, 25.02.2024 tarihinde oynanan Esenler Erokspor-Acnturk Sigorta Van Spor FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

• Aynı müsabakada Acnturk Sigorta Van Spor FK’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

• Aynı müsabakada Acnturk Sigorta Van Spor FK Başkanı Feyat Kıyak’ın, rakip takım mensubuna yönelik tükürme eylemi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

• Aynı müsabakada Acnturk Sigorta Van Spor FK Başkanı Feyat Kıyak’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 75 Gün Hak Mahrumiyeti ve 45.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”