Van Spor FK Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, kulüp yönetimi ile belediye yetkilileri arasında görüşme yapıldığı ve görüşmede, otobüs, personel ve yakıt desteğinin sonlandırıldığının ifade edildiği kaydedildi.

Van Spor FK Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada; “Van Büyükşehir Belediyesi'nin, kentimizin tek profesyonel futbol takımı olan Van Spor Futbol Kulübü'ne uzun yıllardır sağladığı otobüs desteği, maalesef kesilmiştir. Van Spor FK yönetimi ile Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cavit Tatar arasında yapılan son görüşmede, kulübümüze verilen takım otobüsü, personel ve yakıt desteğinin sonlandırıldığı ifade edilmiştir. Sayın Tatar, bu desteğin Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi konusunda öneride bulunmuş, ancak şoför ve yakıt konusunda herhangi bir sorumluluk almayacaklarını belirtmiştir. Van Spor Futbol Kulübü olarak, taraftarlarımızı ve Van halkını bu karar hakkında bilgilendirir, saygılarımızı sunarız” denildi.