Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 12. hafta maçları bugün oynandı. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, sahasında Serik Belediyespor ile karşılaştı.

Maça kötü başlayan Artı Değer Van Spor FK, henüz maçın 8. dakikasında Erkan Eyibil'in golüne engel olamadı ve 1 - 0 yenik duruma düştü.

Artı Değer Van Spor FK bu golün şokunu üzerinden atamadan bu kez 12. dakikada Hakan Arslan'ın kaydettiği golle Serik Belediyespor skoru 2 - 0'a getirdi.

Maçın ilk devresinde başka gol olmayınca konuk ekip soyunma odasına 2 - 0 önde gitti.

Mücadelenin 2. yarısına Artı Değer Van Spor FK baskılı başladı. Maçın kontrolünü elinde tutan temsilcimiz, aradığı gole 65. dakikada penaltı atışı ile ulaştı.

Van Spor lehine verilen penaltı atışını Batuhan Kör kullandı ve skoru 2 - 1'e getirdi.

Maçın 78. dakikasında Serik Belediyespor'dan Gökhan Karadeniz ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Müsabakanın geri kalan dakikalarında tüm hatlarıyla yüklenen Artı Değer Van Spor FK, son vuruşlarda fileyi bulamayınca sahadan 2 - 1 mağlup ayrıldı.