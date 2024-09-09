TFF 2. Lig’de 2. hafta maçları oynandı. Ligin ilk maçında kendi sahasında Belediye Derince Spor’u mağlup eden Artı Değer Van Spor FK, ligin ikinci haftasında da deplasmanda karşılaştığı Nazilli Spor A.Ş.’yi 3 – 0 mağlup etmeyi başararak liderlik koltuğuna oturdu.

Ligin ilk 2 haftasında 5 gol kaydeden Artı Değer Van Spor FK, buna karşın kalesinde tek gol gördü. Artı 4 averajla liderlik koltuğuna oturan siyah – kırmızılı temsilcimizi aynı puan ve aynı averajla Motolux 68 Aksarayspor takip ediyor. Ligde 6 puana sahip bir diğer takım olan Menemen Futbol Kulübü de artı 3 averajla 3. sırada bulunuyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 2. hafta itibari ile henüz puanla tanışamayan takımlar ise Karaman Futbol Kulübü, Merkür Jet Erbaaspor, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. ve Nazilli Spor A.Ş. oldu.

İŞTE 2. HAFTANIN SONUÇLARI

Serik Belediyespor 1-1 Somaspor

Karacabey Belediye Spor A.Ş. 1-0 Merkür Jet Erbaaspor

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. 1-3 Motolux 68 Aksarayspor

Diyarbekir Spor A.Ş. 0-0 Giresunspor

Nazilli Spor A.Ş. 0-3 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. 0-0 Arnavutköy Belediyesi Fskx

Belediye Derince Spor 1-1 Çimentaş Elazığspor

Bucaspor 1928 1-1 Ankara Demirspor

Karaman Futbol Kulübü 1-2 Menemen Futbol Kulübü