Yeni yönetim ilk olarak Van’da ki gazetecilerle bir araya geldi. Elite Word Otelde basın ile bir araya gelen yönetim, Van Spor’u hakkettiği yere getirme sözü verdi.

“HİÇ BİR ZAMAN VAN SPOR’DAN KOPMADIK”

Hiçbir zaman Van Spor’dan kopmadığını belirten Kulüp Başkanı Erol Temel, “15 gün önce göreve gelmiştik. Resmi olarak da dün itibariyle başlamış olduk ve yeni yönetimimizi kurduk. Her ne kadar istifa sürecimiz olsa da hiçbir zaman Van Spor’dan kopmadık. Bizler Van Spor’a gönül vermiş insanlarız. Yeni yönetimimizle beraber Van Spor’a heyecan katıp hakkettiği yere getireceğiz” dedi.

“HEP BİRLİKTE VAN SPOR OLALIM”

Van Spor’un özlem duyduğu birlik ve beraberliği sağlayacaklarını aktaran Başkan Temel, “Hepimiz biriz, hep birlikte Van Spor olalım. Ufak tefek eksikliklerimiz olabilir. Bizler bu eksiklikleri giderebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yönetime geldiğimizde iç transferler Van Spor’dan kopmuştu. Sportif direktörümüzle beraber yaklaşık 9 futbolcumuzu geri getirdik. Teknik direktörümüz Tahsin Tam ile anlaşma sağladık. 4 dış transfer ile sözleşme imzaladık. Kamp yerimizi ayarladık. Teknik ekibimiz Pazartesi günü Van’da bir araya gelecek ve ardından Bolu Gerede’de kamp yapacaklar.” ifadelerini kullandı.

“TARAFTARLAR VE ŞEHRİMİZİ MEMNUN EDİCİ TRANSFERLER YAPACAĞIZ”

Önümüzdeki haftalarda taraftarlara daha güzel haberler vereceklerini belirten Van Spor FK Sportif Direktörü Ahmet Bilici ise, “Yönetime geldiğimizde geçtiğimiz sezon yaşanan sorunlardan dolayı futbolcularımızdan hiçbiri takımda kalmak istemiyordu. Başkanımızın futbolcularla görüşmeleri ve yoğun çabamız sayesinde iç transferde 10 arkadaşımız ile devam kararı aldık. Hocamızla dış transferler hakkında neler yapılabileceğine dair görüşmeler sağladık. Hedefimiz şampiyonluğa ulaşabilecek bir kadro oluşturmak. Bu konuda sıkı çalışıyoruz. Anlaşma aşamasına geldiğimiz 7-8 futbolcu var. Doğru transferleri yaparak kadroyu çok iyi tamamlamak istiyoruz. Hem taraftarları hem de şehrimizi memnun edecek transferler yapacağız. Şampiyonluk para saçarak değil doğru kadro mühendisliği yaparak oluyor” şeklinde konuştu.

Program, sorulan soruların ardından sona erdi.