Bir yandan Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa kampında güç depolayan kırmızı – siyahlı ekip, öte yandan da lige iddialı başlamak için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Daha önce yaptığı yeni transferlerle adından söz ettiren Vanspor FK, 4. yabancı transferini de duyurdu. Vanspor FK, Portekiz liginde top koşturan Lucas Henrique ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

4. YABANCI TRANSFERİ

Van Spor FK’den yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Portekiz Ligi ekiplerinden Farense forması giyen stoper Lucas Henrique da Silva ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimizin camiamıza hayırlı olmasını dileriz.” denildi.