Meteorolojik değerlendirmelere göre Van ve bölge illeri için toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar beklentisi paylaşıldı.

Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenirken, sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji bölge illeri için toz taşınımı uyarısında bulundu. Açıklamada; “Bölgemiz genelinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji, kuvvetli rüzgara ilişkin de; “Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa) şeklinde eseceği beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” paylaşımı yaptı.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU VE EN YÜKSEK SICAKLIKLAR ŞU ŞEKİLDE

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 26

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 26

Edremit Parçalı ve az bulutlu 26

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 33

Başkale: Parçalı ve az bulutlu 26

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu 30

Çatak: Parçalı ve az bulutlu 34

Erciş: Parçalı ve az bulutlu 32

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 30

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 33

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu 33

Özalp: Parçalı ve az bulutlu 28

Saray: Parçalı ve az bulutlu 30