Meteorolojik değerlendirmelere göre Van ve bölge illeri için toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar beklentisi paylaşıldı.
Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenirken, sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Meteoroloji bölge illeri için toz taşınımı uyarısında bulundu. Açıklamada; “Bölgemiz genelinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji, kuvvetli rüzgara ilişkin de; “Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa) şeklinde eseceği beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” paylaşımı yaptı.
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU VE EN YÜKSEK SICAKLIKLAR ŞU ŞEKİLDE
İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 26
Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 26
Edremit Parçalı ve az bulutlu 26
Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 33
Başkale: Parçalı ve az bulutlu 26
Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu 30
Çatak: Parçalı ve az bulutlu 34
Erciş: Parçalı ve az bulutlu 32
Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 30
Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 33
Muradiye: Parçalı ve az bulutlu 33
Özalp: Parçalı ve az bulutlu 28
Saray: Parçalı ve az bulutlu 30