TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Vanspor, evinde Yeni Mersin İdmanyurduspor'u 3-0 mağlup etti.
Maçı, Burak Akdağ, Cem Mustafa Akpınar ve Cihad Buyurgan hakem üçlüsüsü yönetti.
Saat 14.00'te başlayan karşılaşmanın 17. dakikasında Harun Kavaklıdere'nin attığı golle Vanspor 1-0 öne geçti.
45. Dakikada Vanspor, Hasan Bilal ile farkı ikiye çıkardı: 2-0
İlk yarıyı ev sahibi ekip 2-0 önde kapattı.
83. Dakikada Ahmet Ülük farkı üçe çıkardı: 3-0
Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Kaynak: Van Bölge Gazetesi