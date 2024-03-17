TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Vanspor, evinde Yeni Mersin İdmanyurduspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçı, Burak Akdağ, Cem Mustafa Akpınar ve Cihad Buyurgan hakem üçlüsüsü yönetti.

Saat 14.00'te başlayan karşılaşmanın 17. dakikasında Harun Kavaklıdere'nin attığı golle Vanspor 1-0 öne geçti.

45. Dakikada Vanspor, Hasan Bilal ile farkı ikiye çıkardı: 2-0

İlk yarıyı ev sahibi ekip 2-0 önde kapattı.

83. Dakikada Ahmet Ülük farkı üçe çıkardı: 3-0

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

A W164445 01

A W164445 03

A W164445 02

A W164445 05

A W164445 04

Kaynak: Van Bölge Gazetesi