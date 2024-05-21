TFF 2. Lig Play-Off 3. Tur maçları başlıyor. Temsilcimiz AcnTurk Sigorta Van Spor FK play-off’lardaki ilk maçına yarın deplasmanda çıkacak.

2. Turda 1461 Trabzon FK, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.’yi eleyerek Play-Off 3. turuna yükselmiş ve AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin rakibi olmuştu. İki takım yarın play-off yarı final ilk maçında karşı karşıya gelecek.

2. Lig Beyaz grubu ikincilikle bitiren ve play-off’lara 3. Turdan dahil olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, Play-Off yarı final ilk maçında yarın deplasmanda 1461 Trabzon ile karşı karşıya gelecek.

22 Mayıs Çarşamba günü Play-Off Yarı Final ilk maçında, Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulunun almış olduğu karar ile Van Spor taraftarlarının alınmayacağı maç, Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanacak ve mücadele saat: 15:30'da başlayacak.

Temsilcimiz Van Spor FK, 1461 Trabzon FK karşısında avantajlı bir skorla dönerek kendi sahasında da alacağı neticeyle rakibini saf dışı bırakmayı ve adını finale yazdırmayı amaçlıyor.

Teknik Sorumlu Ümit Bozkurt nezaretinde maça iyi hazırlanan Van Spor’da futbolcular da bir sezonun emeğini almayı ve bir üst lige çıkmayı arzuluyor.

Takımlar rövanş maçında 27 Mayıs 2024’te Van Atatürk Şehir Stadyumunda karşı karşıya gelecek.

ÇOK GOL ATAN BİR TAKIM

1461 Trabzon FK, ligde bu sezon en çok gol atan 2. takım oldu. 38 haftalık lig maratonunda 71 gol kaydeden ev sahibi ekip, kalesinde de 39 gol gördü.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK de, ligde en çok gol atan 3. takım olmayı başardı. Lig maçlarında 63 kez rakip fileleri havalandıran AcnTurk Sigorta Van Spor FK, buna karşın kalesinde 37 gole engel olamadı.