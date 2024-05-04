Van Spor FK, Bursaspor ile oynadığı karşılaşmanın ilk 30 saniyesinde hareketsiz kalırken, maçın 21. Dakikasında sahayı terk etti. Van Spor'un haklı protestosu sosyal medya ağı olan X'te ülke gündemine girdi.

VANSPOR NEDEN ÇEKİLDİ?

Şampiyonun belli olacağı haftada Serik Belediyespor, lider Esenler Erokspor’u konuk etti. Geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak, alacaklarını alamamaları durumunda Esenler Erokspor maçına çıkmayacaklarını belirten Serik Belediyespor’da, yönetimin; Esenler Erokspor karşısına U-19 takımını çıkarma kararı aldığı haberleri geldi.

Bu gelişmeye maç öncesinde AcnTurk Sigorta Van Spor FK cephesinden tepki geldi ve “Serik Belediyespor, U-19 takımı ile maça çıkarsa, Bursaspor maçına çıkmama kararı aldığımızı bildiririz” şeklinde açıklama yaptı.

Serik Belediyespor’un ideal kadrosundan yoksun şekilde maça çıkması sonrasında ise, AcnTurk Sigorta Van Spor FK, Bursaspor maçının ilk dakikasında sahada hareketsiz kalarak protesto gerçekleştirdi.

Daha sonra oyuna devam eden AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bu kez maçın 21. dakikasında sahadan çekilme kararı aldı ve maç yarıda kaldı.

Van Spor’un sahayı terk etmesi, kısa sürede ülke gündeminde yerini aldı.

VAN SPOR ÜLKE GÜNDEMİNDE!

Van Spor'un Bursaspor maçında sahadan çekilmesi ulusal spor sitelelerinde geniş yankı uyandırdı. İşte sosyal medyadaki bazı paylaşımlar: