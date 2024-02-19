1461 Trabzon FK maçına hafta boyunca çok iyi hazırlandıklarını ve karşılığını da aldıklarını belirten AcnTurk Sigorta Van Spor FK Teknik Sorumlusu Ümit Bozkurt, birlik olunması durumunda nelerin başarılabileceğine iyi bir örnek oluşturulduğunu vurguladı.

“BİR OLDUĞUMUZ SÜRECE KAZANIRIZ DEMİŞTİK”

Maçtan önce futbolcularla aralarında geçen konuşmayı paylaşan Bozkurt; “Maçtan önce arkadaşlarımızla şunu paylaşmıştık; Bir olduğumuz sürece kazanırız inşallah demiştik. Taraftarlarımızla bir olduğumuz sürece bu maçı alacağımıza inanıyordum.

Bu motivasyonla çok güzel bir bütünlük içerisinde maça başladık. Taraftarlarımız ve takımımız hakikaten birleşti ve bir bütün oldu. Maça da bu şekilde iyi başladık, tehdit ettik ancak bir türlü gol bulamadık. 1461 Trabzonspor ilk yarının sonlarına doğru dengeyi buldu. İkinci devrede de rakip sahada oynadık. Oyuna giren oyuncularımın da ciddi katkılarıyla, tüm futbolcularımız işi bırakmayarak, sonuna kadar götürerek hak ettikleri bir galibiyeti aldılar. Emeklerine sağlık” dedi.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Van Spor taraftarlarına da ayrı bir parantez açarak teşekkür eden Ümit Bozkurt; “Buraya gelen, stadı dolduran Van Spor severlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Van halkı bir bütün olduğu sürece Allah’ın izniyle başaramayacağı şey yoktur. Biz de takım olarak o mesajı vermek istiyoruz aslında…” ifadelerini kullandı.

“YARIŞ DEVAM EDİYOR”

Ligin uzun bir maraton olduğunu ve bir maç kazanılıp kaybetmekle bitmediğini belirten AcnTurk Sigorta Van Spor FK Teknik Sorumlusu Ümit Bozkurt, şunları söyledi; “Bu maçı yenilseydik de lig bitmiyordu, yendik de lig bitmiyor. Yarış devam ediyor. Biz rakiplerimize saygı duyarak kendi işimizi geliştirerek, en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. İşimizi iyi yaparsak, bulunduğumuz takıma en iyi hizmeti verirsek bizim için en büyük mutluluk o olur.”

FUTBOLCULARA ÖVGÜ

Oynayan, oynamayan tüm futbolcuları özverilerinden dolayı kutlayan Bozkurt; “Bireysel olarak kendimizi düşünmekten ziyade herkes takıma kendisini adadığı için çok şükür bütün futbolcularımız formda. Hepsi değerlensin, bunu hak ediyorlar. Yürekli arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımızın o profesyonelliği, o yüreği, o çalışma azimleri olmazsa bizim bir anlamımız olmaz. Buraya kadar iyi geldik, inşallah iyi de gider” diye kaydetti.

“HER MAÇ FİNAL HAVASINDA OLACAK”

1461 Trabzon FK maçına olduğu gibi Esenler Erokspor maçına da iyi hazırlanacaklarını söyleyen AcnTurk Sigorta Van Spor FK Teknik Sorumlusu Ümit Bozkurt; “Bu hafta Salı gününden itibaren çok ciddi çalıştık ve mükafatımızı da hep beraber almış olduk.

Haftaya da çok değerli, saygıdeğer bir takımla oynayacağız. Yine iyi hazırlanacağız. Bundan sonra her maç final havasında olacağı için kendi işimizi iyi yapacak şekilde hazırlanacağız. Rakibi de iyi inceleyeceğiz, çünkü gerçekten saygıdeğer bir rakip. Ve nasip olursa onların isteyeceği gibi biz de kazanmak isteyeceğiz. Çok değerli bir maç olacağına inanıyorum…” şeklinde konuştu.