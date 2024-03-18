TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zirve yarışı devam ediyor. Ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluk yolunda en büyük avantaja sahip takım Esenler Erokspor olurken, AcnTurk Sigorta Van Spor FK de zirve yarışını bırakmıyor.

Hafta sonu Esenler Erokspor kendi sahasında konuk ettiği Nazilli Belediyespor’u 3 – 0 mağlup ederken, AcnTurk Sigorta Van Spor FK de rakibi Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.’yi 3 – 0 mağlup etmeyi başardı.

Esenler Erokspor puanını 67’ye çıkartarak liderliğini sürdürürken, AcnTurk Sigorta Van Spor FK ise puanını 62’ye yükselterek 2.’lik koltuğunu korudu.

HAFTANIN SONUÇLARI

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 31. hafta sonuçları şu şekilde;

1461 Trabzon Fk 2-1 Altınordu

Zonguldak Kömürspor A.Ş 1-0 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

Diyarbekir Spor A.Ş. 1-2 Karacabey Belediye Spor A.Ş.

Kırşehir Futbol Spor Kulübü 1-2 Bursaspor

Acnturk Sigorta Van Spor Fk 3-0 Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

Serik Belediyespor 1-2 Bucaspor 1928

Hes İlaç Afyonspor Kulübü 1-1 Ankaraspor

Kırklarelispor Futbol A.Ş 0-0 Ankara Demirspor

Esenler Erokspor 3-0 Nazilli Belediyespor

PUAN DURUMU

Beyaz Grup’ta son 7 haftaya girilirken puan durumu da şu şekilde;