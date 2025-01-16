Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta ikinci devrenin ilk maçları 18 – 19 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak. Artı Değer Van Spor FK, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Belediye Derince Spor ile karşılaşacak.
Bu maçın hazırlıklarını Kocaeli ilinde sürdüren Kırmızı – Siyahlı ekip, devreye kazanarak başlamak istiyor.
Takıma yeni takviyeler yaparak ikinci devreye başlayacak olan Artı Değer Van Spor FK, puan sıralamasında yükselmeyi amaçlıyor.
Bu maç öncesi Artı Değer Van Spor FK 30 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip ise 14 puanla 14. sırada yer alıyor.
Belediye Derince Spor – Artı Değer Van Spor FK maçı 19 Ocak Pazar günü oynanacak ve mücadele saat 14.00’te başlayacak.
Kaynak: Wanhaber / Umut Tarhan