Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 3 Kasım Pazar günü oynanacak olan Artı Değer Van Spor FK – Somaspor maçını yönetecek hakemler açıklandı.

Kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Artı Değer Van Spor FK, sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

3 Kasım Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak olan Artı Değer Van Spor FK – Somaspor maçında görev alacak hakemler belli oldu.

Maçta hakem Ramazan Haymana düdük çalacak. Yardımcı hakemliklerini Okan Taşköprü ve Mehmet Öcal’ın yapacağı müsabakada Mustafa Hakan Belder de 4. hakem olarak görev alacak.