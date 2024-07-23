2024 – 2025 futbol sezonu öncesi Van Spor FK, teknik sorumlu Tahsin Tam öncülüğünde kendi tesislerinde toplandı.

Futbolcularla ilk toplantısı yapan Van Spor FK’nin yeni hocası Tahsin Tam, istişarelerde bulunarak, beklentilerini dile getirdi.

Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada; “Vanspor Futbol Kulübü olarak bugün 2024-2025 sezonunu resmen açtık. İlk toplantımızı hocamız Tahsin Tam öncülüğünde gerçekleştirdik. Yeni sezonun heyecanı ve motivasyonu ile çalışmalarımıza başlıyoruz. Hep birlikte büyük başarılara imza atmak için sabırsızlanıyoruz! Yeni sezonun camiamıza hayırlı olmasını diliyor, yolun sonu şampiyonluk olsun diyoruz” denildi.