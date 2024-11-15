Kırmızı Grup’ta 17 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmanın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Son haftalarda kayıpsız olarak yoluna devam eden Kırmızı Siyahlı ekip Serik Belediyespor karşısında kendi evinde taraftarıyla beraber avantajı kullanarak hem Serik Belediyespor’un namağlup serisini kırmayı hem de galibiyet serisini artırmayı amaçlıyor.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK

Pazar günü oynanacak 12. Hafta karşılaşmasının yayıncı kuruluşu da belli oldu. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda maçın canlı yayınlanacağı bildirildi. Karşılaşmanın Van TV ekranlarından canlı olarak izleyicilere ulaştırılacağı kaydedildi.

17 Kasım Pazar günü Van Atatürk Stadında oynanacak maç saat 14.00’te başlayacak. Karşılaşma Van TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 11 hafta içerisinde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgiyle 18 puanla 7. sırada yer alırken Serik Belediyespor 27 puanla 3. sırada yer alıyor.