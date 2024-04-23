Bu sezon çok iyi bir performans ortaya koyan ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluk şansı devam eden AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bir üst lige çıkmak istiyor.

1. Lig’e direkt olarak çıkmak için grubunu şampiyon olarak tamamlamak isteyen AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bu iddiasını son iki haftaya girilirken de devam ettiriyor.

Lider Esenler Erokspor ile AcnTurk Sigorta Van Spor FK arasında 2 puan farkı bulunuyor. Van Spor’un şampiyon olabilmesi için; son iki haftada liderin en az bir maçını kaybetmesi veya her iki maçında da berabere kalması, bununla birlikte Van Spor’un da son 2 haftada 6 puan toplaması gerekiyor. Puanların eşit olması durumunda ikili averaj Esenler Erokspor lehine olduğu için, şampiyonluk için Van Spor’un mutlaka puan olarak Esenler Erokspor’u geçmesi şart.

Ancak bu senaryo gerçekleşmezse AcnTurk Sigorta Van Spor FK, ligi 2. olarak bitirmeyi garantilemiş durumda. Ligi 2. olarak bitirecek takım play-offlar’a direkt 3. Turdan dahil olma avantajını elinde bulunduracak.

PLAY-OFF’LAR 3 TUR ŞEKLİNDE OYNANACAK

Grup içi play off müsabakaları 3 tur şeklinde oynanacak. Van Spor, şampiyon olamazsa ligi 2. sırada tamamlamış olacağından play-off’ta doğrudan 3. tura yükselmiş olacak.

3. tur müsabakaları, ligi 2. sırada bitiren takımlar ile 2. turdan gelen takımlar arasında ve ilk maç 2. turdan gelen takımların sahasında olacak şekilde çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

Play Off müsabakalarında iki maç sonunda, galibiyet veya beraberlik sayılarının eşit olması halinde, toplamda daha fazla gol atan takım tur atlayacak. Atılan gollerin eşit olması halinde ise, ikinci müsabaka sonunda on beşer dakikalık iki uzatma devresi oynanacak.

Uzatma devrelerinde de eşitliğin bozulmaması durumunda, kazanan takım penaltı vuruşları sonucunda belirlenecek. 3. tur müsabakalarını kazanan takımlar tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan final müsabakasını oynamaya hak kazanacak. Final müsabakasını kazanan takım 1. Lige yükselen 3. takım olacak.

TFF 2. LİG PLAY-OFF SİSTEMİ;

TFF sitesinde yer alan Play-Off statüsünde ayrıntılar şu şekilde veriliyor;

TFF 2. Lig’de çift devreli lig müsabakaları sonunda her iki grupta 1. olan takımlar doğrudan TFF 1. Lig’e yükselecek.

Çift devreli lig müsabakaları sonunda TFF 2. Ligin her iki grubunda 2., 3., 4., 5. ve 6. sırayı alan takımlar, TFF 1. Lig’e yükselecek 3. takımın belirleneceği Play-Off müsabakalarına katılırlar. Play Off Müsabakaları Grup İçi Eşleşmeler ve Final Müsabakası olmak üzere iki kademeden oluşur.

GRUP İÇİ EŞLEŞMELER

a) Grup içi play off müsabakaları 3 tur şeklinde oynanır. Her iki grupta, 2. sırayı alan takımlar doğrudan 3. tura yükselir.

b) 1. turda kendi gruplarında 3. sırayı alan takımlar ile 6. sırayı alan takımlar, 4. sırayı alan takımlar ile 5. sırayı alan takımlar eşleşir. Eşleşmeler tek maç eleme usulüne göre, 3. ve 4. sıraları alan takımların sahasında oynanır.

c) 2. tur müsabakaları her iki grupta 1. turdan gelen takımlar arasında, çift maç eleme usulüne göre ve ilk maç ligi daha alt sırada bitiren takımların sahasında olacak şekilde oynanır. 2. Tur müsabakaları sonunda tur atlayan takımlar, 3. tura yükselir.

d) 3. tur müsabakaları, ligi 2. sırada bitiren takımlar ile 2. turdan gelen takımlar arasında ve ilk maç 2. turdan gelen takımların sahasında olacak şekilde çift maç eleme usulüne göre oynanır.

Play Off Müsabakalarında iki maç sonunda, galibiyet veya beraberlik sayılarının eşit olması halinde, toplamda daha fazla gol atan takım tur atlar. Atılan gollerin eşit olması halinde ise, ikinci müsabaka sonunda on beşer dakikalık iki uzatma devresi oynanır.

Uzatma devrelerinde de eşitliğin bozulmaması durumunda, kazanan takım penaltı vuruşları sonucunda belirlenir. 3. tur müsabakalarını kazanan takımlar tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan Final müsabakasını oynamaya hak kazanır.

FİNAL MÜSABAKASI

Final Müsabakası TFF tarafından tespit edilecek tarafsız sahada tek maç eleme usulüyle oynanır. Final müsabakasının normal süresi berabere sonuçlanırsa müsabaka on beşer dakikalık iki devre halinde uzatılır. Uzatma devrelerinde eşitlik bozulmazsa, kazanan takım penaltı noktasından yapılacak vuruşlar sonucunda belirlenir. Kazanan takım TFF 1. Lig’e yükselen 3. takım olur.