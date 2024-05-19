Play-off yarı finalinde 22 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda 1461 Trabzon FK ile karşılaşacak olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, söz konusu maça sıkı hazırlanıyor. Maç öncesi Erzurum’da 2 günlük kamp yapacak olan Van Spor, ardından Trabzon’a gidecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grubu 2. olarak tamamlayan ve play-off’lara 3. turdan katılacak olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, 1461 Trabzon FK’yi saf dışı bırakarak final oynamayı ve ardından da bir üst lige çıkarak taraftarın hasretine son vermeyi amaçlıyor.

Beyaz Grup play-off 2. turunda 1461 Trabzon FK, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.’yi 2 – 1 mağlup ederek play-off 3. turuna yükselmiş ve Van Spor’un rakibi olmuştu.

1461 Trabzon FK, play-off 1. turunda ise kendi sahasında Ankaraspor’u 4 – 1’lik skorla saf dışı bırakmıştı.

TAKIM MORAL BULDU

Bu arada TFF tarafından Van Spor Teknik Sorumlusu Ümit Bozkurt’a verilen 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 39.000.-TL para cezasının, yapılan itiraz sonrası kaldırılması takıma moral oldu.

Van Spor FK, play-off maçlarına teknik sorumlu Ümit Bozkurt yönetiminde çıkacak.

1461 Trabzon FK – AcnTurk Sigorta Van Spor FK play-off yarı final ilk maçı 22 Mayıs 2024 günü saat 15.30’da Trabzon Yavuz Selim Stadyumu’nda oynanacak.

Takımlar rövanş maçında ise 27 Mayıs 2024’te Van Atatürk Şehir Stadyumunda karşı karşıya gelecek.