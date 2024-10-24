Geçtiğimiz hafta sonu kendi sahasında Merkür Jet Erbaaspor’u konuk eden Artı Değer Van Spor FK, yaşanan saha olayları gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.
Artı Değer Van Spor FK’nin PFDK’ya sevkinde; “Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’nün 20.10.2024 tarihinde oynanan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü-Merkür Jet Erbaaspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denildi.
Kaynak: Wanhaber / Umut Tarhan