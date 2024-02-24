TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden AcnTurk Sigorta Van Spor FK yarın (25.02.2024) zor bir maça çıkacak. Şampiyonluk yolunda en önemli virajlardan birine girecek olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, haftayı kayıpsız atlatmak istiyor.

Hafta boyunca bu maçın hazırlıklarını yapan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, lider karşısında galibiyet almayı amaçlıyor. Zirveyi etkileyecek maç yarın Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak ve mücadele saat 14.00’te başlayacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Esenler Erokspor - AcnTurk Sigorta Van Spor FK maçını hakem Gürcan Hasova yönetecek. Abdülhamit Söyler ve Sabri Öğe’nin yardımcı hakemlik yapacağı maçta dördüncü hakem olarak da Enver Aydın görev alacak.

TAKIMLARIN KARNESİ

Şuana kadar ligde 24 maça çıkan Esenler Erokspor 18 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 4 de yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 57 gol kaydeden Esenler Erokspor, kalesinde 21 gol gördü. Lider 56 puana sahip.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK ise ligde çıktığı 25 maçtan 16’sını kazanırken, 5 de beraberlik aldı. 4 kez rakiplerine mağlup olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, 40 gol kaydederken 26 golü kalesinde gördü. Temsilcimiz, 53 puanla 2. sırada bulunuyor.

HAFTANIN MAÇLARI

24.02.2024 14:00 Bucaspor 1928 - Ankara Demirspor

25.02.2024 13:00 Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

25.02.2024 13:00 1461 Trabzon FK - Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

25.02.2024 14:00 Kırklarelispor Futbol A.Ş - Ankaraspor

25.02.2024 14:00 Hes İlaç Afyonspor Kulübü - Diyarbekir Spor A.Ş.

25.02.2024 14:00 Zonguldak Kömürspor A.Ş - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

25.02.2024 14:00 Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Nazilli Belediyespor

25.02.2024 14:00 Serik Belediyespor - Altınordu

25.02.2024 14:00 Esenler Erokspor - AcnTurk Sigorta Van Spor FK