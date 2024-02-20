Ligin 26. haftasını avantajla tamamlayan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, 27. haftada lidere konuk olacak. Ligde 2. sırada bulunan kırmızı – siyahlı ekip, 25 Şubat 2024 Pazar günü lider Esenler Erokspor ile deplasmanda karşılaşacak.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK Teknik Sorumlusu Ümit Bozkurt, bundan sonraki her maçın final havasında geçeceğini belirterek, Esenler Erokspor maçına da iyi hazırlanacaklarını ve kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Liderlik yarışında en önemli maçlardan biri olarak kayıtlara geçecek olan Esenler Erokspor - AcnTurk Sigorta Van Spor FK maçı 25 Şubat 2024 Pazar günü saat 14.00’te Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak.

Bu maç öncesi Esenler Erokspor ligde çıktığı 24 maçtan 18’ini kazanırken 2’sinde berabere kaldı. 4 maçtan da sahadan mağlubiyetle ayrılan Esenler Erokspor attığı 57 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü. Esenler Erokspor 56 puanla lider durumda bulunuyor.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK ise ligde 25 maça çıktı. 16 maçı kazanan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, 4 yenilgi aldı. 5 kez de rakipleri ile yenişemeyen AcnTurk Sigorta Van Spor FK 40 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde de 26 gol gördü. AcnTurk Sigorta Van Spor FK 53 puanla 2. sırada yer alıyor.

Ligin ilk devresinde Van’da oynanan maçta Van Spor FK, Esenler Erokspor’u 1 – 0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Nefesini liderin ensesinde hissettiren AcnTurk Sigorta Van Spor FK, zorlu deplasmandan istediğini alarak dönmeyi ve avantaj yakalamayı amaçlıyor.

İŞTE TFF 2. LİG BEYAZ GRUP’TA PUAN DURUMU;